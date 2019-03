Neumünster

Es geht um Fragen wie diese: Was verbinden Sie mit dem Begriff Migration? Was bedeutet es, seine Heimat zu verlassen und an einem anderen Ort ein neues Leben zu beginnen, Neuland zu betreten? Wie verändert Zuwanderung eine Stadt wie Neumünster, welche Chancen und Konflikte ergeben sich daraus?

Neuland Neumünster

Die Ausstellung entsteht im Rahmen des Projektes „Neuland Neumünster. Migrationsbewegungen einer Stadt“. Sie soll voraussichtlich im Januar 2020 gezeigt werden. Es ist eine von mehreren Ausstellungen, die derzeit im T+T gepant werden.

Jeder kann mitmachen

Die Projektpartner hoffen auf eine möglichst große Beteiligung der Neumünsteraner mit oder ohne Migrationshintergrund. Wer seine Erlebnisse einbringen möchte, kann gern zu einem Workshop am Sonnabend, 16. März, von 11 bis 13 Uhr in das Museum am Kleinflecken kommen. Möglichst allen Bevölkerungsgruppen soll eine Stimme gegeben werden.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

