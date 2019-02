Es ist schon eine kleine Tradition geworden: In den Räumen der Bahnhofsmission Neumünster fetzte die Neumünsteraner Band Jazz 'Fun ein munteres Konzert und brachte das ausverkaufte Haus in Wallung. Zum sechsten Mal hatte die Mission zu einem Benefizkonzert in ihre urigen Räume im Gewölbe eingeladen.