Neumünster

Der Bundespräsident wird um 10 Uhr im Rathaus erwartet, wo er von Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger und Oberbürgermeister Olaf Tauras empfangen wird. Im Rathaus wird Steinmeier sich in das Goldene Buch der Stadt Neumünster eintragen.

Anschließend fährt er in das Bildungszentrum Vicelinviertel an der Kieler Straße 90. Dort, mitten im Problembezirk Vicelinviertel, nimmt er an einem Fachgespräch zum Thema „Grundgesetz und Integration – Neue Ansätze der politischen Bildung“ teil. Anschließend spricht er dort bei einem Mittagessen mit Teilnehmern der Kurse „New Ways for Newcomers“ über das Thema Gleichstellung.

Kaffeetafel im Gerisch-Park

Um 14 Uhr wird der Bundespräsident dann zur Kaffeetafel im Café Harry Maasz im Gerisch-Park erwartet. Hier möchte er mit geladenen Gästen Gleichstellungsfragen und Rollenbilder besprechen. Das Thema lautet: "Rollenbilder und Rollenkonflikte im Einwanderungsland".

Am späten Nachmittag reist der Präsident ab

Mit seiner "Kaffeetafel" reist der Präsident durch die ganze Republik. Um 16.20 Uhr ist im Gerisch-Park ein letztes Statement vor der Presse angesetzt, bevor Steinmeier die Stadt wieder verlässt.

Einen Blick auf den Präsidenten können die Neumünsteraner möglicherweise bei An- und Abreise vor dem Rathaus, vor dem Bildungszentrum Vicelinviertel und vor der Villa Wachholtz an der Brachenfelder Straße 69 erhaschen.