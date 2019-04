Neumünster

In der Holsten-Galerie wird an Eingängen mit einem riesigen Banner und mit Aufklebern auf die Aktion hingewiesen. „Wir finden die Aktion so wichtig, dass wir gern Werbung dafür machen. Wir sind bereits mit einem Team angemeldet", sagt Mailin Huljus, die Center-Managerin.

Mit 600 angemeldeten Personen, die zusammen weit mehr als 107.000 Kilometer erradelt haben, hatte die Stadt im Jahr 2018 einen beachtlichen Erfolg verbucht. Zahlreiche interessante Tourenangebote, der Fahrrad-Aktionstag, eine literarische Radtour und eine Fotoausstellung sollen im Mai die Lust am Radfahren wecken. Attraktive Preise werden unter den Teilnehmern verlost.

Das Stadtradeln erfolgt erneut in enger Kooperation mit dem ADFC Neumünster. www.stadtradeln.de/neumuenster.