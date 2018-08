Ein Lagerschuppen in einem Garten an der Boostedter Straße in Neumünster hat in der Nacht zum Sonntag Feuer gefangen. Gegen 0.45 Uhr ging der Alarm raus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein weiterer Einsatz erfolgte gegen 1.30 Uhr. Hier war eine Wohnung verqualmt. Niemand wurde verletzt.