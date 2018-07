Neumünster

Altholstein pflegt seit Jahrzehnten eine Partnerschaft mit den afrikanischen Christen in Form von gegenseitigen Besuchen und Patenschaftsprojekten. Dazu gehört die neue Schule im 7000 Kilometer entfernten Kinkondja im Distrikt Lac Kisale, die dank der Spenden aus der Boostedter Gemeinde immer wieder ein kleines bisschen weiterwächst. "Seit 2013 unterstützen wir den Schulbau", erklärt der Boostedter Cay Nebendahl, der im Frühjahr 2016 vor Ort selbst Hand anlegte. Zweimal jährlich werden für die Spenden-Tranchen aus Norddeutschland im 500 Kilometer entfernten Lubumbashi Baumaterialien wie Zement eingekauft, die Ziegel über jeweils drei Tage in Eigenproduktion gebrannt. Wenn möglich sollen die Schüler feste Sitzbänke bekommen; bisher bringen sie ihre Plastikstühle für den Unterricht selber mit.

Frauen kochen für Gefängnisinsassen

An der Unterstützung über rund 11.000 Euro für das Kochprojekt Kasapa beteiligt sich Altholstein ebenfalls: Frauen in Lubumbashi kochen für die 2800 Insassen des Zentralgefängnisses einmal in der Woche Mehlklöße mit grünen Bohnen, weil sonst die Gefahr besteht, dass die Insassen verhungern. Außer dem Kasapa-Projekt steht auf dem Programm der Reisegruppe auch ein Besuch des Medizinischen Zentrums in Lubumbashi.

Schon häufiger im Kongo war Silke Leng von der Ökumenischen Arbeitsstelle des Kirchenkreises. „Die Party zum 50. Geburtstag ist für den 19. Juli geplant. Wir werden dann bei den Feierlichkeiten irgendwo in der dritten Reihe sitzen und zusehen was passiert.“