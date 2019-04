Neumünster

Zusammen mit dem Neumünsteraner Grill-Club „Schwale Barbeque“ treten die Holstenhallen auf ihrem Freigelände auch als Veranstalter auf. 29 Aussteller aus ganz Norddeutschland bieten dort alles an, was man für einen perfekten Grillabend braucht – von den Lebensmitteln und Zutaten über alle Arten von Grills samt Zubehör bis zu den passenden Rezepten.

Offizielle Grill-Landesmeisterschaft

Höhepunkt wird am Sonnabend die offizielle Grill-Landesmeisterschaft werden, zu der sich bereits 18 Mannschaften angemeldet haben. „Der Wettbewerb wird nach den offiziellen Richtlinien der German Barbeque Association abgewickelt. Die Siegermannschaft qualifiziert sich für die Deutschen Meisterschaften im August in Fulda“, sagt Björn Fahrenkrug, Präsident von Schwale Barbeque.

Wettbewerb und Workshops für Kinder

Erstmals gibt es auch einen Wettbewerb für Kinder (von neun bis zwölf Jahren). Beim Kids-Cup am Sonntag (ab 12 Uhr) können Zweierteams sich im Grill-Wettkampf messen. „Es können sich noch Interessenten bewerben. Sie sollen sich mit ihrem geplanten Gericht bei uns melden“, sagt Bettina Seitz von der Kochschule Neumünster. Sie bietet am Sonntag außerdem zwei Workshops für Kinder von acht bis zwölf Jahren an (10.30 und 15.30 Uhr).

4. Mai (10 bis 20 Uhr; Eintritt 5 Euro, bis 16 Jahre 3 Euro), 5. Mai (10 bis 18 Uhr, 3 Euro/1 Euro). www.nordgrill.sh