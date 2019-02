Neumünster

Als ein „großes Kompliment an die Arbeit und den Zusammenhalt innerhalb des Kreisverbandes“ bezeichnete Landtagsvizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber die stetig wachsende Mitgliederzahl am Donnerstagabend beim traditionellen Grünkohlessen des Kreisverbandes Neumünster. Mit dem Essen bedankt sich der Verband für das ehrenamtliche Engagement seiner Mitglieder. Stellvertretend für alle Neuzugänge wurden Hartmut und Hannelore Duve als 4499. und 4500. Mitglied sowie Dirk Meißner als 4501. Mitglied im Kreisverband Neumünster geehrt.

Volksinitiative für bezahlbaren Wohnraum

Sowohl das Ehepaar Duve als auch Dirk Meißner nannten „Solidarität für eine gute Sache“ als Grund für ihren Beitritt. „Solidarität und ehrenamtliches Engagement halten eine Gesellschaft zusammen“, sagte Dirk Meißner. Das sieht Sven Picker ähnlich. Der 2. Landesvorsitzende des SoVD wies auf den Erfolg der Volksinitiative für bezahlbaren Wohnraum hin. „Dank großer Unterstützung in der Bevölkerung konnten die Landesverbände und der Mieterbund 39.311 Unterschriften für ihre Forderung nach Verankerung des Rechts auf bezahlbaren Wohnraum in die Landesverfassung sammeln“, sagte Picker.

Sozialer Sprengstoff

Die Unterschriftenlisten wurden am 13. Februar an den Landtagspräsidenten Klaus Schlie übergeben. „Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Wohnen ist zum Armutsrisiko geworden. Wenn wir den sozialen Sprengstoff der Wohnungsnot nicht entschärfen, wird der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft brüchiger werden“, sagte Sven Picker. Jetzt sei der Landtag am Zug. Das parlamentarische Verfahren darf im Höchstfall sechs Monate dauern.

