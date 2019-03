Neumünster

Neumünster. Alles war bestens vorbereitet. In den frühen Morgenstunden des 5. März wartete der Schwertransporter aus dem niedersächsischen Emsbüren an der Landesgrenze zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein auf seine Genehmigung zur Weiterfahrt nach Neumünster. An Bord: ein überbreites Kleinkinderbecken mit Zielort Bad am Stadtwald. Noch am selben Tag sollte es von einen Kran abgeladen werden. Daraus wurde leider nichts. Wegen des einsetzenden Berufsverkehrs verzögerte sich die Weiterfahrt. Erst am Mittwochabend erreichte die Ladung ihr Ziel.

2,5 Tonnen am Haken

Reporter erschienen auf der Baustelle, um spektakuläre Fotos zu machen. Zu spät. Das Becken war bereits am vorgesehenen Platz positioniert. Wegen eines aufkommenden Sturms wurde das Abladen vorgezogen. Kranführer Sven Martin Sachau war froh. Schließlich hatte er ein Gewicht von 2,5 Tonnen am Haken.

Ideal für Familien

Bauleiter Rainer Berg und Polier Siegfried Schacht zeigten sich zufrieden. „Mit der Installation des Kinderbeckens sind wir einen großen Schritt weiter“, sagte Schacht. „Der Spielplatz ist in der Planung, die Rohrverteilung ist fast vollständig verlegt, und die Pflasterarbeiten liegen in den letzten Zügen“, sagte der Polier. „Wenn diese Anlage fertig ist, sucht sie in Norddeutschland ihresgleichen“, schwärmte Siegfried Schacht. Auch Rainer Berg lobte das Freibad. „Die sehr kompakte Anlage ist ideal für Familien“, sagte der Bauleiter und verwies auf das separierte Sprungbecken und das 35 mal 18 Meter große Nichtschwimmerbecken.

Eröffnung im Mai geplant

„Wir planen, den Freibadbereich im Mai zu eröffnen“, sagte Badchef Tom Keidel. Bis jetzt ist das in September letzten Jahres gestartete Bauvorhaben voll im Zeit- und Kostenrahmen. Das Investitionsbudget für das Gesamtprojekt inklusive Sportschwimmhalle mit Cabrio-Dach beläuft sich auf 13,4 Millionen. „Dieses Budget werden wir unterschreiten“, versprach Tom Keidel.

