Die Polizisten des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster hatten am Mittwoch um 9.30 Uhr gerade ihre Kontrollstelle auf der Autobahn 7 in Höhe Raststätte Aalbek aufgebaut, da donnerte der erste Wagen in der Baustelle in die Radarfalle, 61 Stundenkilometer zu schnell. Das wird teuer.