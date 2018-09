Neumünster

Die Schule sei schon immer ein Vorreiter gewesen, führte die jetzige Schulleiterin Elke Jönsson in ihrer Festansprache aus. Am 11. April gründete ein Kollegium in der Holstenschule die IKS und formte dort auch die ersten Klassen. Am 21. Mai 1958 begann der Schulbetrieb und sorgte direkt für Furore. „Unsere Schule war die erste Koedukations-Schule in Neumünster“, berichtete Jönsson. Unter den 437 Schülern waren damals 80 Mädchen.

Erste "Fairtrade-Schule" in Neumünster

Seit vielen Jahren existiert eine Physik AG, die in aller Regelmäßigkeit bundesweit Preise bei Wettbewerben abräumt. 1996 folgte die Ernennung zur Schule des Jahres. Im vergangenen Jahr erhielt die IKS das Prädikat „Fairtrade-Schule“ – die erste in Neumünster. Eine Fairtrade AG haben die Schüler gegründet, um nicht zuletzt für fairgehandelte Produkte in der Kantine zu sorgen.

Rückkehr zu G9

„Wir werden im kommenden Jahr eine große Rolle rückwärts machen und zum Schulmodell G9 zurückkehren“, erzählte Jönsson. Doch die IKS sei bereit für die Zukunft.

Die schuleigene Bigband, das Querflötenensemble, die Einrad AG, die Cheerleader und viele mehr repräsentierten im Anschluss die Vielfältigkeit ihrer junggebliebenen Immanuel-Kant-Schule eindrucksvoll.