Neumünster

Birgit Bockmann sollte Recht behalten. Was die sechs Laienschauspieler da am Freitagabend bis zum Ende der zweistündigen Vorstellung auf der Niederdeutschen Bühne (NBN) an Schauspielkunst präsentierten, stellte so manch ein Profi-Theater in den Schatten.

Heike Ingwersen brillierte als wandlungsfähige Mittvierzigerin Marlene, Erika Wittig überzeugte als Hippie-Mutter Muga-Lu nicht nur durch ihr Kostüm und Simone Schwarzenegger konnte als ständig verliebte Freundin Charly herrlich überdreht sein. Als weinerlicher Ex-Mann Rainer stellte Jürgen Goldkamp ein ums andere Mal sein komödiantisches Talent unter Beweis, Nadine Budnik füllte die Rolle der revoltierenden Tochter perfekt aus, und Sezer Uzunoğlu bewies bereits in seiner ersten Rolle große Bühnenpräsenz.

Rasante Komik, Wärme, Familiensinn

Mit „Midden in’t Leven“ von Folke Braband in der niederdeutschen Übertragung von Heino Buerhoop hat die Bühnenleitung ein modernes Stück gewählt, das dem Publikum laut Regisseurin Bockmann „viel rasante Komik, Wärme, Familiensinn und eine Menge Lebensweisheit“ offenbart.

Darum geht es im Stück: Marlene ist eine moderne Frau mitten im Leben. Von ihrem Ehemann lebt sie getrennt, ihre Tochter hat ganz eigene Vorstellungen vom Leben, Marlenes Freundin Charly ist ständig verliebt – und das meistens unglücklich. Dann muss Marlene sie trösten und ganz nebenbei ihr eigenes Leben meistern. Das würde ihr wohl auch gelingen, wäre da nicht die tote Hippie-Mutter Muga-Lu, die sich posthum entschieden hat, der Tochter mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, damit Marlene ihren Panzer abwirft und anfängt die Schönheit des Lebens zu genießen.

„Midden in’t Leven“ in der Inszenierung der Niederdeutschen Bühne garantiert einen Theaterabend mit großartigen Schauspielern, tollen Kostümen und einem imposanten Bühnenbild. Absolut empfehlenswert.

Weitere Vorstellungen im Studio-Theater: Heute und Mittwoch (jeweils 20 Uhr), am 16. März (16 und 20 Uhr), am 17. März (16 Uhr). Vorstellungen im Theater in der Stadthalle sind am 14. und 15. März um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es ab 12,50 Euro bei Auch & Kneidl und online unter www.ticket-regional.de/nbn und der Hotline: 06 51 - 9 79 07 77.