„Wir haben neue Spieler gewinnen können, bei uns mitzumachen“, sagte Anja Kröger, Leiterin der Laienschauspieltruppe. Zur 875-Jahr-Feier wird die Speeldeel den Mehrakter „Speel mi dat Leed vun Sex“ auf die Bühne bringen. Premiere ist am Freitag, 29. März, im Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Neumünster-Einfeld.

Obwohl Anfang des Jahres noch 150 Mitglieder auf den Listen der Plattdütsch Gill standen, musste der Verein sich, wie berichtet, auflösen, weil es nicht gelang, den Vorstand neu zu besetzen. Vor ähnlichen Problemen stand auch die Speeldeel, die jetzt händeringend nach Akteuren und Helfern sucht. Erste Aufrufe zum Mitwirken haben sich schon ausgezahlt. Vorerst hat die Truppe ihre personellen Lücken, die der Weggang von arrivierten Spielern aus unterschiedlichsten Gründen gerissen hatte, schließen können.

Es fehlt an Schauspielern

„Da wir einige neue Aktive gewinnen konnten“, erzählte die Leiterin Anja Kröger, „sind wir in der Lage, im Rahmen des Stadteiljubiläums wieder zu starten“. Aber das werde wohl nicht ausreichen, um auch in den kommenden Jahren Produktionen für die Theaterbühne auf die Beine stellen zu können, meinte die Leiterin. Es fehle weiterhin an Spielerinnen und Spielern aus allen Altersgruppen, um kontinuierlich weiter machen zu können. Die Sprachbarriere hält Theatermacherin Kröger dabei für überwindbar: Plattdeutsch sei zwar erwünscht, ist aber nicht zwingend notwendig.

„Crash-Wochenende“ mit intensiven Proben

Für das neue Stück „Speel mi dat Leed vun Sex“ wird bereits fleißig geprobt. Hinter den Speeldeelern liegt ein „Crash-Wochenende“ mit intensiven Proben und vielen Gelegenheiten, bei denen sich die neuen Mitspielern untereinander kennenlernen konnten. Aber natürlich auch, um die Irrungen und Wirrungen des neues Schwanks zu verinnerlichen. Darin geht es um den träumerischen Möchtegern-Künstler Bernie (gespielt von Torsten Matzen), der seine Frau Nicole ( Anja Kröger) zur Verzweiflung bringt. Das Escort-Girl Carmen (neu: Maike Arndt), mit der er bei einem Buchschreiber-Seminar ein Techtelmechtel hatte, taucht mit ihrem Kunden Egon ( Erich Kröger) auf.

Die Szenerie betreten dann noch die tüttelige Tante Else (neu: Susanne Reimers), Bernies Tochter Sarah ( Jean Stüber) und Assistenzarzt Arne (neu: Wolfgang Schnack). Am Ende wendet sich alles zum Guten, Egon entschwindet mit Tante Else zum Tanztee, und Bernie beschließt, sich wieder einer ganz normalen Arbeit zu widmen.

