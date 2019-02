Neumünster

Auch Energieberater Ümit Karaarslan bleibt Neumünster erhalten und zeigte den Raum 102 im Erdgeschoss des Nordflügels, in dem künftig Beratungen stattfinden. „Ich berate in allen Belangen rund um Energiesparen, Wärmedämmung, moderne Heiztechnik und erneuerbare Energien“, erklärte der Diplom-Ingenieur. Das Angebot reicht vom Keller bis zum Dach. „Das Wichtigste ist, dass meine Beratungen völlig unabhängig sind. Ich empfehle keine Handwerksbetriebe und auch keine Materialien“, sagte er.

Wer bereits Angebote von Handwerksfirmen eingeholt hat, kann sie ebenfalls vom Fachmann dahingehend prüfen lassen, ob die Offerte Sinn macht oder gegebenenfalls überdimensioniert ist. „Es muss nicht immer gleich die Dachsanierung für 40000 Euro sein. Es gibt noch andere Möglichkeiten“, sagte der Experte.

Kostensparende Maßnahmen

Eine stationäre Beratung oder sogar ein Basis-Check bei den Klienten zu Hause mit Tipps für energie- und kostensparende Maßnahmen für Wohnung und Haus sind gänzlich kostenfrei. Spezielle und tiefer gehende Heiz-, Solarwärme-, Solar-Eignungs-, Gebäude- und Detail-Checks kosten jeweils 30 Euro oder sind ebenfalls kostenlos für nachweislich einkommensschwache Haushalte.

„Ich schaue mir bei den Checks alles genau an und schreibe den Eigenheimbesitzern einen ausführlichen Bericht mit allen Erkenntnissen. Ich berate auch, wie sie gegebenenfalls Fördermittel beantragen können“, so Karaarslan weiter. „Dank der Förderung durch das Bundeswirtschaftsministerium können wir dieses umfangreiche Angebot derart kostengünstig anbieten“, so Diplom-Ingenieurin Carina Vogel von der Verbraucherschutzzentrale. Sie weist auf die Wichtigkeit solcher Beratungen hin: „Wir gehen ja auch zum Arzt und lassen uns durchchecken oder fahren mit unserem Auto regelmäßig zum TÜV, aber das Eigenheim vernachlässigen viele.“

Klimaschutzziele erfüllen

Für die Stadt war es wichtig, die Energieberatung in Neumünster auch weiter anbieten zu können. „Wir freuen uns sehr, dass sie hier im Rathaus untergekommen ist. Wir arbeiten stetig daran, die Klimaschutzziele der Bundesrepublik zu erfüllen. Und ganz besonders hier in Neumünster ist es wichtig, dass die überdurchschnittlich vielen Einfamilienhaus-Besitzer wissen, wo es eine neutrale Beratung gibt, die dem Klimaschutz dient und am Ende kein wirtschaftlicher Killer ist“, betonte Oberbürgermeister Olaf Tauras.

Beratungen finden ab sofort alle zwei Wochen jeweils donnerstags statt zwischen 13 und 18.30 Uhr statt. Eine Anmeldung bei der Verbraucherzentrale ist möglich unter den Telefonnummern 0800/809802400 oder 0431/5909940.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Neumünster.