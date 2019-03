Höheren Besuch kann es nicht geben: Frank-Walter Steinmeier ist am Freitag zu Besuch in Neumünster - zum ersten Mal gibt sich hier ein Bundespräsident die Ehre. Vor dem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt schlenderte er über den Wochenmarkt. Die Besucher erlebten ein entspanntes Staatsoberhaupt.