Neumünster

Edem Galley kam mit sechs Jahren von Togo nach Kiel. Sportbegeistert war er schon immer. Neben dem Footballtraining gehörten Einheiten im Fitnessstudio seit seiner Jugend zum wöchentlichen Programm. Doch erst nach seinem Bachelor-Abschluss in „International Business Managment“ beschloss er 2013, dass er als Trainer seinen Lebensunterhalt verdienen möchte. An eine Youtube-Karriere dachte er damals noch nicht. „Die ersten Videos habe ich gedreht, weil mich Freunde immer nach Tipps gefragt haben“, sagt Galley. Über Nacht hatte ein Video plötzlich über 1000 Aufrufe und Galley merkte: „Krass, da schauen auch noch andere zu.“

Muskeln und Persönlichkeit

Was vor vier Jahren noch als One-Man-Show im eigenen Wohnzimmer produziert wurde, ist inzwischen hochprofessionell. Ein Kameramann filmt Galley bei seinen Übungen und der punktet vor der Linse nicht nur mit seinen Muskeln, sondern auch mit seiner Persönlichkeit. „Den Leuten auf Youtube ist wichtig, dass du authentisch bist“, sagt Galley. Deshalb zeigt er sich nicht nur im Fitness-Studio, sondern auch mit seiner Freundin im Urlaub in Bali oder auf den Spuren seiner Vergangenheit in seiner alten Nachbarschaft in Kiel. Vlogs nennt man die tagebuchartigen Videobeiträge, in denen man einen Protagonisten im Alltag begleitet. „So ein richtig guter Vlogger bin ich aber noch nicht“, gibt Galley zu, „ich denke in den meisten Momenten nicht daran, die Kamera drauf zu halten, sondern will die Zeit genießen.“

Viele Angebote durch Youtube

Die Einnahmen durch den Youtube-Kanal sind der kleinste Anteil seines Einkommens. Dafür erreichen den 32-Jährigen durch seine Bekanntheit Anfragen für Produktplatzierungen von Sportkleidung oder Nahrungsergänzungsmitteln. Wer es analog mag, kann Galleys Tipps in einem Buch nachlesen, Trainingspläne kaufen oder ganz altmodisch eine Trainingseinheit bei ihm buchen. Ohne Youtube wäre diese Vielzahl von Möglichkeiten undenkbar. Für ihn ist der Kanal Hobby und Arbeit zugleich, aber: „Wenn man den Leuten im Internet einen Mehrwert bietet, dann sollte sich das auch für einen auszahlen.“

Im Netz ist vieles nicht real

„Wenn jemand kommentiert, dass er meinetwegen mit dem Sport angefangen hat, ist das für mich das schönste Feedback“, sagt Galley. Aber er weiß auch, dass es nicht ungefährlich ist, wenn vor allem Jugendliche mit den fitten und schönen Körpern im Netz konfrontiert werden. „Man kann sich inzwischen weltweit vergleichen“ sagt Galley, „du findest immer jemanden, der fitter ist oder stärker. Das kann bei jungen Menschen auch zu Depressionen führen.“ Dabei entsprächen viele der Bilder, die man im Netz finden kann, nicht der Realität, sondern wurden nachbearbeitet.

Coach Eddy will ein Vorbild sein

Galley selbst hat in seiner kurzen Zeit bei Bodybuildung-Wettkämpfen gemerkt, dass Sport und Ernährung auch zu einer Gefahr werden können. „Ich hatte einfach kein Leben mehr. Es war viel zu viel Aufwand und vor allem ungesund.“ Für seine Zuschauer möchte er deswegen ein Vorbild sein und berichtet auch mal von Rückschlägen oder „Cheat-Days“, an denen man auch während einer Diät essen kann, was man will.

Die Fitness-Videos von Edem Galley finden Sie auf dem Youtube-Kanal "Coach Eddy".