Am 23. April feiern bundesweit Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte am "Welttag des Buches" der Unesco ein großes Lesefest. In Neumünster beteiligt sich die Buchhandlung Krauskopf am Großflecken 32 mit zwei Aktionen daran. Insgesamt 500 Bücher werden verschenkt.