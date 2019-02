Neumünster

Dort hatte Ende Januar ein Trupp des Technischen Betriebszentrums (TBZ) nicht nur Weiden und Brombeerbüsche zurückgeschnitten, sondern auch 50 bis 60 gesunde Bäume gefällt, unter anderem elf alte Eichen mit einem Stammumfang von mehr als 80 Zentimetern. Die Stadt hatte daraufhin, wie berichtet, eine Selbstanzeige gemacht, die Öffentlichkeit informiert und Ersatzpflanzungen zugesichert.

Jeannie Kubon von der SPD sagte, dieser „massive Eingriff in die Natur ist so nicht hinzunehmen. Wir wollen wissen, wie es dazu kommen konnte. Was tut die Verwaltung, um Ähnliches zu verhindern? Und wir wüssten gern, was mit dem wertvollen Holz passiert – nicht, dass noch Kalkül hinter der Fällung steckte.“

Versäumnisse und Fehler

Diese Unterstellung wies Tauras zurück. „Das Holz werden wir für den Spielplatzbau verwenden.“ In der Sache räumte er aber unumwunden Versäumnisse und Fehler ein. Es habe zwischen den Fachdiensten eine mangelhafte Kommunikation gegeben; dadurch sei die nötige Fällgenehmigung nicht eingeholt worden. Dabei sei schon bei einer Besichtigung im August 2018 das Vorgehen besprochen worden.

Aufgrund von Arbeitsüberlastung, so Tauras, hatten die zuständigen Fachdienste den genau festgelegten Ablauf vor einer Rodung nicht eingehalten, außerdem wurde das TBZ zu spät eingebunden. Als die Männer vor Ort buchstäblich bereits mit rotierender Kettensäge noch einmal im Büro anriefen und fragten: „Sollen die Bäume wirklich weg?“ – da bekamen sie die Antwort: „Ja!“

Kosten für Ausgleichsmaßnahmen

Tauras: „Wir sind dabei, den Fall aufzuarbeiten und dafür zu sorgen, dass das nicht wieder passiert. Aber ich werde meine Mitarbeiter auch nicht verurteilen, weil sie Fehler gemacht haben.“ Das wollte auch Axel Westphal-Garken ( SPD) ausdrücklich nicht, aber er kritisierte „mangelhafte Prozesse in der Verwaltung“ und fragte nach den Kosten für die Ausgleichsmaßnahmen. Das konnte Tauras nicht beantworten, weil das Verfahren noch läuft.

