Neumünster

Es gibt Helden, die sind noch klein, leisten täglich Großes und werden dabei oft übersehen. Es sind Kinder, deren Geschwister mit einer Behinderung leben.

„Auch wir als Landesverband haben uns lange Zeit hauptsächlich um die Bedürfnisse von behinderten Menschen gekümmert. Das hat sich mit dem Projekt ‚Geschwisterhelden‘ geändert, sagte Miriam Hornung. Am Mittwochabend stellte die Sozialpädagogin das Projekt gemeinsam mit ihrer Kollegin Ute Prange im Neumünsteraner Verein Lichtblick vor.

„Jetzt bin ich dran“

Das Anfang 2018 auf Elterninitiative ins Leben gerufene Angebot will Geschwister von Kindern mit einer Behinderung stärken. Unter dem Motto „Jetzt bin ich dran“ sollen dabei Kinder mit all ihren Bedürfnissen und Sorgen in Mittelpunkt stehen, die sonst angesichts der Behinderung ihrer Geschwister oft nur „in zweiter Reihe“ elterlicher Aufmerksamkeit stehen. Gestartet wurde mit Angeboten im Raum Kiel. Im September gab es einen „Geschwistertag“ im Hochseilgarten in Altenholz, gefolgt vom mehrtägigen „Geschwistertreff“ im Gruppenraum des Landesverbandes. „Der ‚Treff‘ ist für zehn- bis vierzehnjährige Kinder gedacht“, sagte Ute Prange.

Zwischen Liebe, Wut und Eifersucht

Hier gehe es vor allem um den Austausch untereinander und die Erfahrung, mit seinen oft ambivalenten Gefühlen zwischen Liebe, Wut und Eifersucht nicht alleine zu sein, erklärte die Sozialpädagogin. Das dritte Angebot richtet sich an Kinder im Grundschulalter. Der „Susi-Kurs“ ist ein Training zum spielerischen Stressabbau und findet an sechs fortlaufenden Nachmittagen statt.

Es gibt noch freie Plätze

„Die positiven Rückmeldungen von Kindern und Eltern aus dem Raum Kiel haben uns bewogen, das Projekt nun auch in Neumünster anzubieten“, sagte Miriam Hornung. Interessierte Eltern können ihre Kinder ab sofort für die Angebote „Geschwistertag“, „Geschwistertreff“ und „Susi-Kurs“ anmelden.

Weitere Informationen unter www.lvkm-sh.de

