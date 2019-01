Die drohende Lücke in der Versorgung von Fundtieren in Neumünster konnte abgewendet werden. Ab Februar wird das Tierheim in Wasbek, das den Vertrag mit der Stadt gekündigt hatte, weiter heimatlose Katzen, Hunde und Kleintiere aufnehmen. Das Tierheim im Stadtwald hat eine Genehmigung beantragt.