Neumünster

Mehrere Funkstreifenwagen wurden am Freitag gegen 20 Uhr auf den Großflecken entsandt, da an der Ecke zum Klostergraben mehrere Personen in Streit geraten waren. "Ein polizeibekannter Neumünsteraner (31) war mit zwei Asylbewerbern in Streit geraten, in dessen Verlauf der 31-Jährige zwei Messer zog", sagte ein Sprecher der Polizei. Seine beiden Kontrahenten (19, 20) hätten ihrerseits eine Fahrradkette als Schlagwerkzeug eingesetzt.

"Als die Beamten eintrafen, hatte der 31-Jährige noch immer die Messer in der Hand und wollte sie auch nach Aufforderung nicht ablegen", so der Sprecher weiter. "Erst als ein Beamter den Einsatz der Schusswaffe androhte, ließ der aufgebrachte Mann die Messer fallen."

Polizist im Einsatz wird verletzt

Da er weiterhin nicht einsichtig gewesen, habe man ihm am Boden liegend Handfesseln angelegt. Die 19- und 20-Jährigen kamen den Anordnungen der Beamten nach. Alle drei Männer wurden zur erkennungsdienstlichen Behandlung zur Dienststelle gebracht.

Ein Beamter erlitt leichte Verletzungen, ist aber weiter dienstfähig. Die Beamten fertigen Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Nach den Maßnahmen wurden alle Personen nach Hause entlassen.