Neumünster

Die Idee hatte Citymanager Michael Keller bereits 2016. Er entwickelte sie als ein Instrument gegen den Internethandel und lief bei vielen Ladeninhabern und beim Stadtmarketing-Verein offene Türen ein.

Es gibt fünf Versionen

Das Prinzip ist einfach: Der Kunde kauft eine Gutscheinkarte im Wert von 10, 20, 44, 50 oder 100 Euro. Er kann sie behalten oder verschenken und in einem von 120 Partnerfirmen mit zusammen 336 Läden einlösen.

Shoppen, tanken, Reisen buchen

„Wir sind im Oktober 2016 mit 50 Geschäften gestartet und haben schon im ersten Jahr 71.000 Euro umgesetzt. 2017 waren es dann bereits 140.000 Euro“, sagte Michael Keller. Akzeptiert wird die Karte mittlerweile in vielen Geschäften in Neumünster und seit vergangenem Jahr auch in Bordesholm.

Man kann damit Blusen kaufen, tanken, Reisen buchen, im Hotel übernachten, in Boutiquen und im Baumarkt shoppen, in den Tierpark gehen. Selbst die Holsten-Galerie und das Designer-Outlet-Center machen mit.

Idee wurde ausgezeichnet

Für die Karte wurde das Citymanagement 2018 vom Stadtmarketing-Forum Schleswig-Holstein ausgezeichnet. In der Bundesvereinigung für City- und Stadtmarketing steht das Modell mittlerweile auf der Tagesordnung, und Michael Keller hat einen Beitrag für ein Fachbuch eines bundesweiten Stadtmarketing-Fachmanns geschrieben.