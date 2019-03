Neumünster

Steinmeier wird am Freitag um 10 Uhr im Rathaus erwartet, wo er sich in das Goldene Buch der Stadt Neumünster einträgt. Anschließend fährt er in das Bildungszentrum Vicelinviertel an der Kieler Straße.

Fachgespräch über das Grundgesetz

Dort nimmt er an einem Fachgespräch zum Thema "Grundgesetz und Integration - Neue Ansätze der politischen Bildung" teilt. Anschließend spricht er bei einem Mittagessen mit Teilnehmern der Kurse "New Ways for Newcomers" über das Thema Gleichstellung.

Kaffetafel im Gerisch-Park

Am Nachmittag wird der Bundespräsident dann zur Kaffeetafel im Café Harry Maasz im Gerisch-Park erwartet. Hier möchte er mit geladenen Gästen Gleichstellungsfragen und Rollenbilder besprechen.

Vor dem Bildungszentrum an der Kieler Straße wird am Freitag ein Halteverbot von 8 Uhr bis 14 Uhr eingerichtet; die Schilder stehen bereits. Das gilt auch für die Bismarckstraße. In der schmalen Straße zwischen dem Bildungszentrum und der Vicelinschule gilt das Halteverbot bereits am Donnerstag.

Von 8 bis 11 Uhr wird ein absolutes Halteverbot auf dem Großflecken ab Kreisel am Rathaus bis zur Einmündung Fürsthof eingerichtet. Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden abgeschleppt, teilte die Stadtverwaltung mit.

