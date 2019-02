Neumünster

Vor zwei Jahren startete der Verein Lichtblick für Menschen mit Behinderung das Projekt Wohnschule. Es richtet sich an junge Erwachsene mit Behinderung, die sich darauf vorbereiten von zu Hause auszuziehen. In der Wohnschule sollen sie erfahren, was ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben bedeutet. „Auch Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf können in ihren eigenen vier Wänden leben. Dafür gibt es ausreichend gute Beispiele“, sagte Kersten Andresen vom Verein Lichtblick.

Aufgaben des täglichen Lebens

Ein- bis zweimal pro Woche stehen tägliche Aufgaben wie Putzen, Wäschewaschen, Kochen und Hygiene auf dem Lehrplan. Es geht um Beziehungen und Konfliktbewältigung. Die jungen Menschen üben selbstständige Gänge zu Behörden und zur Bank. Und sie lernen, was im Notfall zu tun ist.

Wohnschülern die Angst nehmen

Letzteres erfuhren fünf Wohnschüler am Montagnachmittag bei der Berufsfeuerwehr Neumünster. „Wir verstehen unser Engagement als Präventivarbeit“, erklärte Hauptbrandmeister René Kaiser. In seiner Funktion als BE-Beauftragter (Brandschutz Erziehung) informiert Kaiser über die Arbeit der Feuerwehr. „Als die Anfrage der Wohnschule kam, haben wir sofort zugesagt“, sagte er. Die Idee stammt von Rabea Möller. „Dass die Feuerwehrleute mit ihren Sauerstoffmasken furchterregend aussehen können, ist kein Geheimnis“, sagte die Leiterin der Wohnschule. Mit einem Besuch vor Ort will sie den Wohnschülern die Angst nehmen und zeigen, dass hinter jeder Maske ein hilfsbereiter Mensch steckt.

Rundfahrt mit dem Löschzug

„Wir versuchen Kontakte auf- und Berührungsängste abzubauen“, ergänzte Hauptbrandmeister Heiko Möller. Am Montag lernten die Wohnschüler einen Rettungswagen von Innen kennen und erfuhren vieles über den Alltag eines Feuerwehrmannes. Wer wollte, durfte die Feuerwehrkleidung anprobieren und ein imaginäres Feuer auf dem Hof löschen. In der Einsatzzentrale erlebten die jungen Menschen, was passiert, wenn ein Notruf eintrifft. Zu den Highlights des Nachmittags gehörte eine Rundfahrt mit dem großen Löschzug. „Toll!“, strahlte Luna Andresen, „ich habe mich getraut.“

