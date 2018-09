„Mit Küssen des Mundes bedecke mich...“ Was sich die Hörspielgruppe der Vicelinkirche in Neumünster vorgenommen hat, passt zu diesem Spätsommer: Das Hohe Lied Salomos und Geschichten aus 1001 Nacht stehen am Sonnabend, 8. September, ab 16 Uhr im Mittelpunkt einer szenischen Lesung im Gemeindegarten.