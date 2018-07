Neumünster Tierpark Neumünster - Satte Einzelspende für den Kleintierhof Zu seinem Abschied aus dem aktiven Berufsleben hat Holger Bajorat bei seinen Gästen gesammelt. Jetzt konnte der ehemalige Prokurist der VR Bank Neumünster dem Tierpark 11700 Euro überreichen: "Die größte Einzelspende dieses Jahres", sagte Tierparkchefin Verena Kaspari.

Von Sabine Nitschke

Die in diesem Jahr bisher größte Einzelspende übergab am Dienstag Holger Bajorat (rechts) zusammen mit seiner langjährigen Assistentin Christina Rowedder (von links) und Christian Wigger an Tierparkchefin Verena Kaspari und ein Meerschweinchen vom Kleintierhof. Quelle: Sabine Nitschke