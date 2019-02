Neumünster

Dort wurde die Tiere sowohl unter dem Sattel als auch im Freispringen präsentiert. Carsten Sostmeier führte in bewährt Form durch das Programm.

Verband führt Prämiensystem ein

Im vergangenen Jahr hat der Verband ein Prämiensystem eingeführt, um die erfolgreichsten Nachkommen der Verbands-Hengsthaltung jährlich zu prämieren. Erstmals in diesem Jahr erhielten Züchter vier-, fünf- und sechsjähriger Nachkommen sowie von allen Nachkommen, die im Internationalen Turniersport brillieren konnten (siebenjährig und älter). Die jeweils ersten bis dritten Plätze sind mit 1000, 750 und 500 Euro dotiert. Die Plätze vier bis 10 mit je 100 Euro; die Plätze elf bis fünfzig jeweils noch mit 50 Euro. Jeder Erstplatzierte bekommt außerdem eine Casall-Pferdestatue als Wanderpokal überreicht.

Hengstvorführung als Saisonauftakt

Die Hengstvorführung des Holsteiner Verbandes war der Auftakt der diesjährigen Pferdesaison in Neumünster. Der Veranstaltungskalender rund ums edle Ross setzt sich in den nächsten Wochen fort: Bereits am kommenden Wochenende, 8. bis 10. Februar, gastiert das Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/ Hamburg mit seiner Körung und einem Schaunachmittag in den Holstenhallen. Mehr dazu unter: www.pferdestammbuch-sh.de.

Vom 14. bis 17. Februar weckt das Internationale Reitturnier VR Classics den (Pferde-)Sportsgeist in den Holstenhallen. Neben internationalem Springsport erleben die Zuschauer unter anderem auch den Wettkampf in der neunten Qualifikationsstation im FEI Dressage World Cup. Mehr datz: reitturnier-neumuenster.de.

Vom 12. Bis 14. April gastiert die Nordpferd in den Holstenhallen. Mit Besuchermesse, umfangreichem Seminarprogramm und einer fulminanten Abendshow.