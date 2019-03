Der SV Tungendorf grüßt in der Fußball-Verbandsliga West von der Tabellenspitze. Das Team von Coach Marco Frauenstein ist mit zwei Siegen in Folge perfekt in die Rest-Rückrunde gestartet. Am Sonnabend erwarten die Tungendorfer den Tabellenvierten WSV Tangstedt zum Topspiel.