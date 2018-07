Neumünster

2006 baute der Fachdienst Kinder und Jugend erstmals die Stadt in der Stadt auf, damals noch auf einem Gelände an der Schützenstraße. Drei Mal wuchs Neumünstrum in der Werderstraße, jetzt zum zweiten Mal auf 15.000 Quadratmetern städtischer Fläche an der Memellandstraße 17. Jeweils eine Woche lang können Kinder zwischen sieben und 15 Jahren erproben, wie es ist, wenn man wie ein Erwachsener arbeitet, Geld verdient, Steuern zahlt und selbst entscheidet, was man mit seinem Verdienst kauft. „Hier dürfen Kinder Jobs machen. Einmal Erwachsener sein, das finde ich gut“, sagte Philipp (11) zufrieden.

Es gibt auch Arbeitslose und Selbständige

Die Jobs an den 39 Stationen können jeden Tag gewechselt werden, ein Jobcenter vermittelt. Gibt es keinen Traumberuf mehr im Angebot, bekommt der arbeitslose Neumünsteraner zwei Münzter pro Tag und muss keine Steuern zahlen. Man kann sich auch selbstständig machen. Dann werden 50 Prozent Steuern fällig, Angestellte müssen von ihrem Stundenlohn von acht Münzter jeweils zwei Münzter Steuern zahlen. „Damit machen wir die Stadt schöner.“, erläuterte Stadträtin Leni Breede.

Preis für Saft hat sich verdreifacht

Der mehrheitlich gewählte Bürgermeister Florian Schmidt (14) erklärte das Regelwerk, das er mit seinen Stellvertretern Leni Breede und Emil Pfeffer entworfen hatte, damit das Zusammenleben klappt: Menschenrechte gelten in Neumünstrum für alle. Aktuelles Problem: Es ist zu viel Geld im Umlauf, es verliert an Wert. Ein Glas Saft kostete statt zwei Münzter wie am ersten Tag inzwischen sechs Münzter. Die Spielleitung im Hintergrund, zu der 55 Teamer und neun Hauptamtliche zählen, veränderte die Preise, erklärte Jessica Lau von Fachdienst Kinder und Jugend. Durch eine Reduzierung und Markierung der gültigen Geldscheine soll das Problem in den Griff bekommen werden.

Es gibt einen Richter, Staatsanwalt und Verteidiger

Die Markierung hätte einen zweiten Vorteil, erläuterte Leni Breede, als erste Stadträtin zuständig für die Finanzen: Bei Einbrüchen in der Bank wurden 6000 Münzter gestohlen, „die wären dann nichts mehr wert.“ Um die Diebe, die der Gemeinschaft schaden, angemessen zu bestrafen, wurde eine Jurisdiktion eingeführt: Ein Gerichtsraum wurde beim Bauhof in Auftrag gegeben. „Wir wollen einen Richter, einen Staatsanwalt und einen Pflichtverteidiger in der Stadt haben“, entschied das Führungstrio. Die Zahl des Sicherheitspersonals bei der Bank wurde erhöht.

Am Freitag um 10.30 Uhr wurde Stadtpräsidentin Anna Katharina Schättiger erwartet. In der zweiten Woche sind im Projekt noch Plätze frei.