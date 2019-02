Neumünster

Bis 22 Uhr ist der Singabend für den wohl größten Gemeinschaftschor im Land geplant. In der Holstenhalle hat der Sender Platz für die sagenhafte Menge von 3500 Sängerinnen und Sängern eingeplant.

Es gibt noch Karten auf der Gästeliste

Zwar waren die kostenlosen Tickets bereits nach wenigen Tagen vergeben. Eine Bewerbung auf einen Mitsingplatz lohnt sich jedoch weiterhin. Es gibt noch Karten, heißt es aus der Pressestelle des Rundfunksenders. Die Moderatoren Mandy Schmidt und Horst Hoof haben noch Platz auf ihrer Gästeliste. Eine Whatsapp-Anfrage genügt.

Chorleiter Niels Schröder mit im Boot

Für die richtige Stimmung beim gigantischen Gemeinschaftschor stehen die Profi-Moderatoren auf der Bühne. Sie haben sich Chorleiter Niels Schröder mit ins Boot geholt. Der Chorleiter, Arrangeur und Komponist hat bereits die Konzertreihe „Der Norden singt mit“ geleitet. Niels Schröder wird als Dirigent die tausenden Sänger vom ersten Ton über gemeinsames Proben bis zum fertigen Song trainieren und mit seiner Band die Singfreude zusätzlich ankurbeln.

Keine Vorkenntnisse erwartet

Vorkenntnisse und Gesangserfahrungen werden beim „Sing mit!“ nicht erwartet.

Vier Songs haben NDR-Hörer per Online-Abstimmung festgelegt. Aus dem Bereich „Alles 80er“ wird „Sweet Dreams“ von den Eurythmics erklingen, in der Kategorie Deutsch zum Mitsingen wurde der Peter-Maffay-Song „Über Sieben Brücken musst Du gehen“ gewählt, in der Kategorie „All time heroes“ der Queen-Klassiker „I want it all“ und als Kuschelballade „Leaving on a jetplane“ von John Denver.

Die App zur Anmeldung auf der Gästeliste kann auf der Internetseite www.ndr.de heruntergeladen werden.

Immer informiert: Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.

Von König Beate