Neumünster

Im Foyer der Holstenhallen steht Kraemer und ist umringt von einer Horde Schüler. Zwei Kameraleute umschwirren ihn und drehen ein Video. Kraemer holt sich Marie (16) aus der Menge nach vorne. "Was willste denn mal werden?", fragt er sie und bekommt zur Antwort: "Weiß noch nicht. Vielleicht Malerin, aber das ist mir eigentlich zu anstrengend."

Da kommt Kraemer aus der Höhle: "Anstrengend ist alles, Schätzchen! Nach der Schule ist der Spaß vorbei, dann geht das Geld verdienen los, und das ist überall anstrengend!"

Für kernige Ansprache wie diese wurde Kraemer von verschiedenen Firmen und Verbänden der Baubranche zur Nordbau gelotst. Er spricht die Sprache der jungen Leute und versucht, sie für eine Ausbildung in einem Handwerk zu gewinnen.

Der extrem lockere und flapsige Kraemer kommt bei den jungen Leuten an. Sein Youtube-Kanal, seine Fernsehsendung "Die PS-Profis" sind in dieser Zielgruppe schwer angesagt.

An mehreren Ständen können die Schüler den "Youtuber" an diesem Tag herausfordern: im Parcours mit einem Straßenrüttler, bei der Dachdecker-Innung und beim Wettkampf am Steuer eines Minibaggers gibt Kraemer eine Zeit vor und feuert seine jungen Konkurrenten an, ihn zu schlagen.

Und wenn Kraemer in einer Pause nicht sofort verschwindet, ist er von Kids umringt, die ein Foto mit ihm machen wollen. Geduldig knipst er eines nach dem anderen. "JP" weiß halt, was bei jungen Leuten ankommt.