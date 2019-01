Neumünster

Am Köstenfreitag, 14. Juni, gehen die Sportler von den Bambinis über die Schüler und den Handicaplauf bis zum Hauptlauf über zehn Kilometer an den Start. Der Sportverein Tungendorf Neumünster ( SVT) hat sich für den runden Geburtstag des Laufs organisatorische Unterstützung an die Seite geholt. Der Hamburger Laufveranstalter „ BMS – Die Laufgesellschaft“ ist der neue Partner.

Daneben haben sich die Macher weitere Neuerungen für 2019 ausgedacht. Erstmals soll es eine Finisher-Medaille für alle Läufer geben, die ihre Strecke bewältigen. Im vergangenen Jahr sollen es 2210 Läufer geschafft haben. Damit gehöre der Lauf zu den fünf größten in Schleswig-Holstein. Gestartet wird in Neumünster auf der Christianstraße, mitten im Trubel der Köste, die sich vom Kuhberg bis über den Großflecken in der gesamten Innenstadt abspielt. Und ab diesem Jahr soll es im Umkreis der Anscharkirche ein Läufer- und Familiendorf geben, wo Zielverpflegung, Moderation und Musik zum längeren Verweilen einladen.

Der neue Ausrichtungspartner BMS zeichne bereits für insgesamt 23 Läufe verantwortlich, teilen die Veranstalter mit. Die Spezialisten sollen mit sofortiger Wirkung logistische und organisatorische Aufgaben übernehmen sowie den Organisatoren mit Rat und Erfahrung zur Seite stehen. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit BMS“, so Christoph Blöh vom SVT. Das Know-how solle genutzt werden, um gemeinsam den Holstenköstenlauf zu verbessern.

Gestartet wird neben dem Hauptlauf über zehn auch auf fünf und 1,4 Kilometern (Jugend-/Schüler & Handicaplauf). 300 Meter lang ist der Kinderlauf, den die Mädchen und Jungen in der Vergangenheit auch an der Hand einer Begleitung absolvieren durften.

Online-Anmeldung für den Köstenlauf am 14. Juni ab sofort im Internet auf der neuen Homepage www.holstenkoestenlauf.com

