Das Modehaus Nortex in Neumünster hat bei einer Sonderveranstaltung zum Thema Reisen wieder viele Preise ausgelobt. Mehrere Anbieter informierten über Fahrten ins In- und Ausland. Am Ende sorgte die Große Verlosung unter rund 300 gespannten Kunden für beste Laune und glücklich lächelnde Gewinner.