Traditionell am Mittwoch nach Pfingsten marschiert die Gilde durch Neumünster. In diesem Jahr ist die Jacoby-Bürgergilde an der Reihe. Die Gildebrüder sind seit 6.30 Uhr auf den Beinen. Nach ihrer „Betstunde“ in der Vicelinkirche marschierten sie durch die Innenstadt und weiter in den Tierpark.