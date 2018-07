Neumünster

"Bei dem 15-jährigen Vadim mussten in der Kiewer Kinderonkologie die Knie- und Hüftprotetik und der Knochenersatz aus Edelstahl dazwischen seinem Körperwachstum angepasst werden. Deshalb steht er erneut bei uns auf der Reha-Liste", erklärte Seelig. Ähnliches gilt für Dimitrij (12). "Die Firma o.t.n. hat erneute Hilfe signalisiert falls nötig."

Früher Patientin, heute Betreuerin

Ein vorzeitiges Wiedersehen gab es auch mit Anna Momot, die als Neunjährige selbst als Patientin erstmals in Neumünster gewesen war. "Von der Deutsch-Dozentin Oksana aus Kiew, die in diesem Sommer die Kinder begleiten sollte, erhielt ich am Sonntagabend eine plötzliche Absage", berichtete Seelig. Also rief sie Anna an, die mit Unterstützung deutscher Paten selbst Deutsch studiert hatte. Mittlerweile fungiert sie ehrenamtlich als 2. Vorsitzende der von Seelig gegründeten Ukrainischen Kinderkrebshilfe und kümmert sich um die Kontakte mit den Behörden und Kliniken. Die 27-Jährige sagte sofort ihr spontanes Einspringen zu.

Deutsche Botschaft half bei Passproblemen

"Allerdings gab es ein Problem. In ihrem biometrischen Pass, der bis zu dreimonatige Aufenthalte in einem EU-Land ohne Visum ermöglicht, stand ihr Name falsch", schilderte Seelig die Geschichte mit Hindernissen. Aber Anna hatte noch ihren normalen Pass. Und da sie mittlerweile den 27. Reha-Aufenthalt für ukrainische Kinder organisiert, verfügt Seelig über gute Kontakte zur deutschen Botschaft in Kiew. Noch in der Nacht auf Montag schickte sie eine Mail; gleich Montag früh rief die Botschaft bei Anna an: "Bitte kommen Sie schnellstmöglich mit Ihrem Pass vorbei."

Nun erteilt Anna in diesem Sommer den Unterricht "Spielerisch Deutsch lernen im Gastland".