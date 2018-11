Neumünster

Am Sonnabend um 22.22 Uhr kam es in Neumünster an der Kreuzung Kieler Straße, Wilhelminenstraße und Stover Weg zu einem Verkehrsunfall. Vier Personen wurden verletzt.

Der 27-jährige Fahrer eines dänischen Skoda glaubte irrtümlich er habe Vorfahrt, als er aus der Wilhelminenstraße auf die Kreuzung fuhr - obwohl an der Ampel das Gelblicht blinkte. Auf der Kreuzung stieß der Däne dann mit einem Audi zusammen, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der Audi-Fahrer (50) wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Auch der Skoda-Fahrer sowie seine zwei Mitfahrerinnen, 22 und 52 Jahre alt, kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Die beiden Fahrzeugen haben einen Totalschaden.

Von RND/kh