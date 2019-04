Neumünster

Der Rat ist ein gemeinsames Projekt der Polizeidirektion und der Stadt. Er soll Straftaten vorbeugen und das Sicherheitsempfinden sowie das Rechtsbewusstsein in der Stadt stärken. Ein solcher Rat hat in Neumünster bereits von 2000 bis 2008 bestanden, war dann allerdings eingeschlafen.

Die Idee hatte der Polizeichef

Nach dem Wechsel in der Leitung der Polizeidirektion hatte Czarnetzki das Thema im vergangenen Sommer auf dem Kommunalpolitischen Bierabend wieder angestoßen. "Dann haben wir uns zusammengesetzt und dieses wichtige Projekt angeschoben. Es geht um unsere Stadt. Sie soll lebens- und liebenswert bleiben", sagte die Stadtpräsidentin bei der Unterzeichnung der Vereinbarung.

Stadtpräsidentin als Vorsitzende

Sie übernimmt den Vorsitz, Czarnetzki ist der Stellvertreter. Der Rat soll ein siebenköpfiges, strategisches Gremium sein, das mit Vertretern von Polizei und Stadt besetzt ist. Er soll Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen bilden, die von Fall zu Fall externe Fachleute hinzubitten. Polizei und Stadt unterhalten zudem eine gemeinsame Geschäftsstelle.

"Da kann man beruhigt durchgehen"

Als Erstes will der neue Rat sich der Situation in Rencks Park und auf der Klosterinsel in der Innenstadt widmen. Dort gab es mehrere Vorfälle mit Gewalt und Drogenhandel. "Die Zahl echter Straftaten gegenüber unbeteiligten Passanten ist dort aber verschwindend gering, besonders zuletzt in der kalten Jahreszeit. Da kann man beruhigt durchgehen", sagte Czarnetzki. Allerdings habe das subjektive Sicherheitsempfinden vieler Neumünsteraner gelitten. Die Situation solle zunächst einmal genau analysiert werden.