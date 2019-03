Die Stadtwerke Neumünster (SWN) sehen sich nach zwei Katastrophenjahren wieder in der Erfolgsspur. In 2019 hat der Konzern in seinem Wirtschaftsplan ein Plus von 796.000 Euro ausgewiesen. Allerdings fehlen etwa 6 Millionen Euro Eigenkapital, die voraussichtlich die Stadt in die SWN pumpen muss.