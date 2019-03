Neumünster

Die Earth Hour am Sonnabend, 30. März, soll Menschen weltweit dazu auffordern, umweltbewusster zu leben. „Nicht die eingesparten Kilowattstunden dieser 60 Minuten sollen dabei das Klima retten, sondern die daraus entstehenden nachhaltigeren Lebenseinstellungen der Menschen“ sagt Jonas Rönnefarth, Klimaschutzmanager der Stadt Neumünster.

Der WWF ruft weltweit auf

Der World Wildlife Fund for Nature ( WWF) ruft daher mit der Earth Hour zum 13. Mal dazu auf, weltweit ein Signal für mehr Umwelt- und Klimaschutz zu setzen.

Kerzen-Lichterkette, Kirchen im Dunkeln

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Stadt zusammen mit Partnern an dieser Aktion. Gemeinsam wird dazu eingeladen, sich um 20.30 Uhr auf dem Kleinflecken für eine Kerzen-Lichterkette zu versammeln. Dann werden dort die Straßenbeleuchtung sowie die Beleuchtung charakteristischer Gebäude in Neumünster abgeschaltet. Dazu zählen in diesem Jahr die Vicelinkirche, die Anscharkirche, das Museum Tuch + Technik, die Holsten-Galerie sowie der Wasserturm und das Stadtwerke-Kundencenter am Kuhberg.

Stadtführung : " Neumünster im Dunkeln"

Weitere Programmpunkte rund um die Earth Hour sind eine abendliche Stadtführung („ Neumünster im Dunkeln“, 19.30 Uhr ab Vicelinkirche), eine Nachtrallye in der Anscharkirche mit Fackelumzug zum Kleinflecken (Beginn 19.30 Uhr, Taschenlampen mitbringen) sowie eine Turmbesteigung der Vicelinkirche für einen Blick über die Stadt (20.45 Uhr). Im Hotel Prisma wird um 18 Uhr ein Candle-Light-Dinner angeboten.

www.neumuenster.de/earthhour

