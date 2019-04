Neumünster

Am westlichen Ende liegen die gelben Pflasterklinker noch zu frisch, um schon mit schweren Autos befahren werden zu können. „Es dauert noch zwei oder drei Wochen, bis sich dort alles gesetzt hat und die Pflasterung die schweren Fahrzeuge aushält“, sagte Max-Michael Huss, dessen Unternehmen die Arbeiten ausgeführt hat.

Die Kosten sind fast im Rahmen geblieben

Stadtbaurat Thorsten Kubiak gab die Straße in Neumünster am Dienstag wieder frei. Es habe leichte Verzögerungen gegeben, weil man im Untergrund eine Torflinse gefunden habe, die entfernt werden musste. Trotzdem ist das Gesamtprojekt laut Bauleiter Thomas Zang mit rund 613.000 Euro fast im Kostenrahmen geblieben. Die Stadtwerke hatten die Fernwärme erneuert.

Thorsten Kubiak will die Erfahrungen der Lütjenstraße für den Umbau des Großfleckens nutzen. Es habe stets einen engen Kontakt zu den Geschäftsleuten gegeben; man sei weitgehend auf deren Wünsche eingegangen, um den Handel möglichst wenig zu beeinträchtigen. „Das wollen wir auch am Großflecken so halten", so Kubiak.

"Pinkelstein" ist wieder da

Nach 26 Jahren steht jetzt auch ein ehemals sehr umstrittenes Kunstwerk wieder an der Mühlenbrücke. Künstler Leo Kronbrust schlug sie 1977 für 5000 Mark aus Sandstein. Die offiziell namenlose Skulptur erhielt im Volksmund schnell den Namen „Pinkelstein“, weil sie entsprechend missbraucht wurde. 1993 wurde sie darum sozusagen in „Schutzhaft“ genommen; seit 2010 lagerte sie in fünf Teilen auf dem Bauhof des TBZ. Nun steht sie wieder an ihrem alten Platz.

