Neumünster

Die Tänzerin, Schauspielerin und Sängerin Christa Krings steht im Mittelpunkt des Abends. Sie singt Lieder wie „In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine“, „Für eine Nacht voller Seligkeit“, „Ich will keine Schokolade“, „Fly me to the moon“ , „The man I love“, „Cheek to cheek“ oder auch „My sweet Valentine“.

Sie trat mit Ute Lemper auf

Christa Krings trat mit Ute Lemper auf und war mit Hape Kerkeling zu sehen. Sie wirkte in Fatih Akins Film „Aus dem Nichts“ mit und ebenso in Fernsehproduktionen wie „Morden im Norden“, „Notruf Hafenkante“ und im „Tatort“. Im Imperial-Theater spielte sie zuletzt in „Zeugin der Anklage“.

Sie wird am Einfelder See begleitet von Professor Matthias Stötzel, Dozent an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und musikalischer Leiter am St. Pauli-Theater sowie den Hamburger Kammerspielen, und dem Tänzer Giovanni Zocco von der Staatsoper Hamburg.

Eintrittskarten kosten 23 Euro. Reservierung in der Stadtteilbücherei Einfeld, dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr, oder unter Tel. 04321 – 520156.