Kiel/Neumünster

Auf einem Parkplatz in Neumünster sei er am 25. April 2018 auf sie zugegangen mit dem Worten „Du hast mein Leben zerstört. Du hast mich belogen und betrogen“ und „dann habe ich sie am Hals verletzt, ich war stinksauer“, sagte der Angeklagte am Mittwoch. Er habe die Frau aber nicht töten wollen.

Die Anklage geht dagegen von versuchtem Mord aus Eifersucht aus. Nur das beherzte Eingreifen eines Passanten habe wohl Schlimmeres verhindert.

Das Opfer erlitt bei dem Angriff Verletzungen an Hals und Oberkörper. Sie musste in einem Krankenhaus in Neumünster behandelt werden. Ihre Verletzungen waren den Angaben zufolge nicht lebensgefährlich.

Von KN/dpa