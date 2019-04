Drei Tage hat sich in den Holstenhallen alles um die Themen Jagd, Natur und Outdoor gedreht. Am Sonntag ging Norddeutschlands größte Jagd- und Freizeitmesse Outdoor mit einer Besucherzahl von 13.100 zu Ende. Wies in den vier Vorjahren machte die Bandbreite der 180 Aussteller den Reiz der Messe aus.