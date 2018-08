Youtuber Freshtorge war da, und ganz hautnah dran an 150 Ausbildungsberufen waren 700 junge Gäste der "Jobaktiv - Ausbildung für DICH!" am Freitag in Neumünsters Holstenhalle auch. Von 9 bis 17 Uhr ist die Messe, die Hilfe bei der Berufsorientierung geben will, auch am Sonnabend geöffnet.