Rund 45.000 Euro – das ist die stolze Bilanz aus dem Verkauf der „Feuerwehr-Mettwurst“ von Edeka Nord. Zum achten Mal wurde die Wurst in etwa 700 Märkten in Norddeutschland verkauft - einen Euro pro Wurst spendet Edeka Nord an die Freiwilligen Feuerwehren. 26.000 Euro bleiben in Schleswig-Holstein.