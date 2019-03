Todenbüttel

„Muss man mutig sein, um mit Politikern zu sprechen?“, will Julius gleich zu Beginn der Schulstunde vom Besuch aus der Redaktion der Kieler Nachrichten wissen. „Man sollte keine Angst davor haben, mit anderen Menschen zu sprechen“, sagt KN-Volontärin Jördis Früchtenicht. „Aber Politiker sind Profis, das ist kein Problem.“ Schwieriger sei es häufig, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die sonst keinen Kontakt zu Medien haben.

MiSch fördert die Lesekompetenz

MiSch ist ein Projekt, das Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung in Kooperation mit der Förde Sparkasse und der Sparkasse Südholstein anbieten, um Lese- und Medienkompetenz zu fördern. „Zeitung lesen ist schon etwas anderes als Texte aus dem Buch oder aus Arbeitsheften“, so Deutschlehrerin Ursula Schwarten.

Druckmaschine, Papier und Farbe interessieren die Schüler

„Wieso ist das Papier bei der Zeitung anders?“, fragt Pia. Papier, dass für die Drucker zu Hause oder in der Schule genutzt werden kann, muss andere Eigenschaften haben als das Papier, auf dem die Zeitung gedruckt wird – schließlich sind die Drucker sehr unterschiedlich. Auch sonst zeigen die Drittklässler viel Interesse beim Thema „Zeitung drucken“ – die Größe der Druckmaschine und die Farben, die während des Druckens benötigt werden, werden angesprochen.

Redakteure müssen gut informiert sein

Während der Schulstunde wird auch Sportlichkeit zum Thema. Ob man als Sportredakteur alle Sportarten machen müsse, wollen die Kinder wissen. Das nicht unbedingt – allerdings muss man sich in den Sportarten gut auskennen, um über sie berichten zu können.

Eine Erfindung für die Zeitung

Zum Abschluss des Besuchs überlegen die Schüler, mit was für Ereignissen sie selbst in die Zeitung kommen würden. Eine Idee, die es sicherlich schaffen würde: Sie wollen eine Maschine erfinden, die das Klima beeinflusst. Doch notwendig für einen Artikel über die Kinder ist das nicht, schließlich kommen sie mit ihrer Beteiligung an MiSch schon in die Zeitung.

Von Jördis Merle Früchtenicht