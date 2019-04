Neumünster

Die Söhne sind mittlerweile flügge und aus dem Haus. Und was nun? Margie und Bill entdecken – nicht ganz freiwillig nach Jahrzehnten mit einer turbulenten Familie - ihr neues gemeinsames Leben jenseits von Haushaltsroutine und Lindenstraße, aber diesseits von Kreuzworträtsel und Seniorenteller. Am Sonnabend, 27. April, treten sie im Theater in der Stadthalle auf.

Zündstoff ist programmiert

Doch auch bei zwei Gute-Laune-Botschaftern wie Margie und Bill geht das nicht immer ohne Reibungen ab und so ist einiger Zündstoff programmiert. Denn es ist gar nicht so einfach, zwei so unterschiedliche Charaktere unter einen Hut zu bringen: Margie, die temperamentvolle Römerin mit dem frechen Mundwerk und der bedächtige, in sich ruhende Bill mit dem Schalk im Nacken.

Kurzweiliger Abend

Wie das funktioniert, das zeigen die beiden in ihrem kurzweiligen Kabarettabend „Hurra, wir lieben noch!“. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie über www.mitunskannmanreden.de. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, der Einlass erfolgt ab 19 Uhr.

