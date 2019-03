Neumünster

Chris Breidenbach vom Veranstalter, der Ochtruper Veranstaltungs GmbH, freute sich am Freitag beim Aufbau schon auf die Messe. „Wir sind jetzt schon zum 20. Mal hier und kommen immer gern. Bis auf die Halle 5 haben wir wieder alle Hallen und das große Forum gemietet“, sagte er. Modellbahnanlagen, Automodelle, ferngesteuerte Lkw und Trecker, Schiffe, rasante Minirennwagen und viele Überraschungen seien im Angebot.

Zwölf Modelleisenbahnen

So gibt es in den Holstenhallen zwölf Modelleisenbahnen in den verschiedenen Maßstäben in detailreichen Miniaturlandschaften zu erleben. Der größte mobile Jahrmarkt der Welt ist auch zu sehen.

Neben den Schienenfahrzeugen, den ferngesteuerten Autos und Trucks sind moderne Radlader, Kräne und Co. sowie schwergewichtige Trecker und Feuerwehrmodelle in Aktion zu erleben. Mehrmals täglich zeigen verschiedenste Fahrzeugtypen in kleinen Schauen, was sie drauf haben.

100 Quadratmeter großes Wasserbecken

In Halle 2 gibt es ein 100 Quadratmeter großes Wasserbecken, das zum Schauplatz maritimer Übungen wird. Auf dem Truckgelände bewegen Freizeitkapitäne der Landstraße ihre Baustellenfahrzeuge, Trecker und Lkw über Stock und Stein.

Mehr als 60 Verkaufsstände

Zusätzlich bieten über 60 Verkaufsstände den Sammlern und Besuchern alles rund um das Hobby Modellbau: neue und gebrauchte Modelle, Bausätze, Elektronik, Werkzeug, Literatur, Zubehör und mehr.

Fakten: Sonnabend 10 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr. Eintritt Erwachsene 10 Euro, Kinder von sechs bis unter 14 Jahren 5 Euro, Familienkarte 25 Euro.