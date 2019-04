Vor und nach Ostern werden die Abfuhrtage der Müllentsorgung in Neumünster verschoben. Das liegt in den Feiertagen Karfreitag und Ostermontag begründet. Die Freitagstour vom 12. April wird beispielsweise am Tag darauf nachgeholt. Die Montagstour vom 15. April wird auf den 12. April vorgezogen.