Das Ziel ist, aus jeder Branche nur einen Vertreter in der Gruppe zu haben, damit Interessenkonflikte vermieden werden. „Das wird aber nicht dogmatisch ausgelegt. Wenn wir eine interessante Person gern dabei hätten, werden wir einen Weg finden, sie aufzunehmen“, sagt Arndt Behrendt, eines der derzeit 16 Mitglieder.

Motto: "Einfach gute Geschäfte"

Anders als in anderen Vereinigungen, in denen es vordergründig um Kameradschaft und ehrenamtliches Engagement geht, ist das Motto von NUN ganz eindeutig: „Einfach gute Geschäfte“. Die Mitglieder bilden ein Netzwerk, schauen über den Tellerrand ihres eigenen Unternehmens hinaus – und wollen miteinander ins Geschäft kommen.

„Es gibt keine Verpflichtung, ein anderes Mitglied zu beauftragen oder bei ihm zu kaufen. Aber wenn man sich gut kennt und vertraut – warum sollte man es nicht tun?“, fragt Petra Engel, die einzige Frau in der Runde.

Zweimal monatlich ist Frühstück

Es gibt zwei feste Termine im Monat: Am zweiten und vierten Dienstag ist von 7 bis 8.30 Uhr ein Frühstück im Restaurant der Stadthalle angesetzt. Die Zeit ist bewusst gewählt, damit niemand seinen Arbeitstag auseinanderreißen muss und danach entspannt ins Büro gehen kann. Es gibt keine Tagesordnung, keinen Vorsitz, keine Regularien.

Bei jedem Frühstück hält ein Mitglied einen kurzen Fachvortrag. Der eine berichtet über die Datenschutzgrundverordnung, der nächste über Arbeitsverträge, die nächste gibt Tipps gegen den Winterblues.

NUN möchte wachsen und sucht weitere Mitglieder. Zum Frühstück sind Gäste gern gesehen, aber um eine kurze Anmeldung wird gebeten, am besten per Mail an info@nms-un.de.

